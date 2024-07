Viel Gewusel, aber Passagiere noch zuversichtlich

Viel Gewusel am Flughafen, aber noch war keine Anspannung bei den Urlaubern bemerkbar. Das lag auch daran, dass das Flughafenpersonal souverän mit der Situation umging. „Ich habe die Schlagzeilen von einer Bekannten weitergeleitet bekommen. Wir waren dann schon besorgt und haben regelmäßig die Internetseite des Flughafens Wien gecheckt. Gegen 10 Uhr war aber nichts ersichtlich. Gegen 11 Uhr wurden dann auch per Flughafen kommuniziert, dass es massive Probleme gibt und dass man früher kommen soll.“ Die Passagierin ist aber zuversichtlich: „Für uns schaut es sehr gut aus, dass unser Flug geht. Wenn man das Gepäck nicht abgeben kann, kommt man per Handzeichen direkt zur Maschine. Ich habe das Gefühl, man ist hier sehr bemüht, dass alle Flüge stattfinden können.“