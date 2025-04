Benko: Auf der Pirsch mit einem Landesjägermeister

Ende 2023 krachte die undurchsichtige Signa-Gruppe in sich zusammen. Seither markiert das Lebenswerk des René Benko die mit Abstand größte Pleite der österreichischen Nachkriegsgeschichte. In Summe haben die finanzmaroden Unternehmungen des heute 47-jährigen Tirolers einen Schuldenberg in zweistelliger Milliardenhöhe aufgebaut.