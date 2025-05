Rubio: Gibt wichtigere Probleme als Ukraine-Krieg

US-Außenminister Marco Rubio ist der Ansicht, dass es „wichtigere Probleme“ als den Krieg in der Ukraine gebe. Als Beispiel nannte er den Handelsstreit mit China und die „nuklearen Ambitionen“ des Iran. Eine Einigung zu erzielen, liege an der Ukraine und an Russland, meinte US-Vizepräsident JD Vance.