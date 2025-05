Klimakleberin Windl droht auch in Deutschland Haft

Die „Bild“-Zeitung berichtete, dass das Landgericht Stuttgart einen Strafbefehl gegen die Deutsche erlassen hätte. Grund ist eine Aktion im vergangenen August am Stuttgarter Flughafen, bei der Windl ein Loch in den Zaun des Außengeländes schnitt und sich mit einer weiteren Aktivistin auf einer Rollbahn festklebte. Windl, gegen die auch in München verhandelt wird, will gegen den Strafbefehl Einspruch erheben. Das führt laut dem Bericht zu einem weiteren Prozess in Stuttgart.