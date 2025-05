Krise trifft die Jungen im Zentralraum besonders

Die Zollthematik in den USA, viel Unsicherheit, Einsparungsprogramme, gebremste Konsumlaune – all das wirkt sich immer stärker auf den Arbeitsmarkt aus. In Oberösterreich waren im April 37.857 Menschen ohne Job, weitere 10.539 in Schulungen. Vor allem die Jungen im Zentralraum bekommen die Folgen der Krise voll zu spüren.