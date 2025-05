Bäder wieder geöffnet! Jetzt droht erster Ansturm

Warm, wärmer heiß! Nach Linz, Graz, Klagenfurt und Co. zieht nun auch die Bundeshauptstadt nach: Am Freitag heißt es in Wien Badehose an und rein ins Wasser! Denn: Die Freibäder haben wieder aufgesperrt – und es dürfte gleich am ersten Wochenende zu einem wahren Ansturm auf die Becken kommen.