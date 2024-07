„Für Geschenke sind weiterhin die Geschäfte da“

Amazon ist der größte Online-Händler der Welt, beim Verteilerzentrum in Klagenfurt wurde der Exportabsatz im Vorjahr verdoppelt. 700 Millionen Euro werden in Kärnten jährlich online umgesetzt. „Vier von fünf Geschenken werden aber weiter in Geschäften gekauft“, sagt Kammer-Sprecher Raimund Haberl.