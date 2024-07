Kinder zum Schulschluss: „Endlich lange schlafen!“

Kinder jubeln über lauter Einser im Zeugnis

Jetzt heißt es erst einmal: „Ab in die Ferien!“ „Ich habe lauter Einser“, strahlt Joachim. Er freut sich jetzt darauf, „lang schlafen zu können!“ Und Mitschülerin Nora will jetzt einmal „auf Urlaub fahren und schwimmen gehen.“ Ob über den Sommer auch Hausaufgaben zu erledigen sind, will ein Schüler wissen: „Nein, genießt den Sommer. Es reicht, wenn ihr im Alltag lernt. Geht allein einkaufen oder fährt selbstständig mit dem Bus“, so die Lehrerin.