Raus aus den Schulen, rein in die ersehnten Ferien

Schulschluss-Atmosphäre am Akademischen Gymnasium in Salzburg: Die Noten-Konferenz war schon. Viele Klassen sind gar nicht mehr im Haus. Nikolas, Nicole und Felix von der sechsten Klasse waren gerade auf Sprachreise in Spanien: „Es fördert die Sprachkompetenz total. Wir sind auf die Straße rausgegangen und mussten Leute ansprechen. Das wird irgendwann ganz normal“, erzählt das Trio. Der Sprachen-Schwerpunkt in der Europaklasse der Schule sei absolut top. Flops fallen den Gymnasiasten nicht wirklich ein.