Facebook-Chef Zuckerberg wie ausgewechselt

Inzwischen ist der Meta-Chef jedoch gereift, präsentiert sich neuerdings in auffälligerem Mode-Look und als taffer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, der gerne gegen Elon Musk in den Ring steigen würde. Diesen Imagewandel unterstreicht Mark Zuckerberg in seinem jüngsten Posting anlässlich des Unabhängigkeitstages am 4. Juli.