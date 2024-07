Das halten Österreicher von „Ultra Fast Fashion“

China-Händler auch bei uns auf dem Vormarsch

Ultra-Fast-Fashion-Anbieter wie der chinesische Onlinehändler Shein sind aber auch hierzulande auf dem Vormarsch und vor allem bei Jüngeren gefragt. Mehr als die Hälfte (59 Prozent) der Befragten 18- bis 29-Jährigen zeigen laut Umfrage Interesse an extrem billiger Mode. Vier von zehn der Befragten (39 Prozent) in dieser Altersgruppe hat bereits mindestens einmal Ultra Fast Fashion gekauft. Unter den 40- bis 49-Jährigen gaben 28 Prozent der Befragten in Österreich an, schon einmal Ultra Fast Fashion gekauft zu haben, unter den 50- bis 64-Jährigen 29 Prozent.