Handys an Schulen tabu: Kommt jetzt die Polizei?

Der pinke Bildungsminister suchte sich den 1. Mai aus, um seine erste große Maßnahme im Bildungsbereich einzuführen: das Handyverbot an Schulen.

Nun gibt es außer handysüchtigen Kindern und Jugendlichen wohl niemanden, der dieses Gesetz nicht unterschreiben würde. Konkret wird Schülern bis 14 Jahren die Nutzung von Mobiltelefonen sowohl im Unterricht als auch in den Pausen untersagt. Das galt übrigens an vielen Schulen per Hausordnung ohnehin schon. Und macht Sinn, weil überbordender Handykonsum – derzeit 216 Minuten pro Tag – Heranwachsende kaputt machen kann.