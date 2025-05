Arabella Kiesbauer ist im deutschen TV zurück

Sie ist die Nachfolgerin von Cathy Hummels, deren Moderation umstritten war. „Wir haben mehr Talk eingebaut, weil das sicherlich meine Kernkompetenz ist. Es passiert ja so viel in der Sala oder auch dann durch die Spiele, dass ich wirklich genug Material habe, das dann aufgreifen zu können“, sagte Kiesbauer in einem Interview. Mit der Sala ist ein offenes Strandhaus in Thailand gemeint.