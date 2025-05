Trump plant Einsparungen bei Umwelt und NASA

In dem Entwurf sind bereits detaillierte Kürzungsvorschläge enthalten. So sollen beispielsweise mehr als 15 Milliarden US-Dollar an Mitteln für das Energieministerium gestrichen werden, auch Förderprogramme für E-Auto-Ladestationen sollen Gelder verlieren. Zudem sind deutliche Kürzungen unter anderem beim Hilfsprogramm USAID, der National Science Foundation, bei Umweltausgaben, Zuschüssen für Vorschulprogramme und der Behörde für Minderheitsunternehmen geplant.