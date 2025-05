Kontrahent sauer, aber keine Strafe für Verstappen

Software-Fehler

Letztendlich durfte der Niederländer, der vor Kurzem Papa einer Tochter geworden war, durchatmen. Wegen eines Software-Fehlers wurden Verstappen nämlich am Display die falschen Deltazeiten angezeigt. Somit gab es nur eine Verwarnung, Verstappen geht als Vierter in den Sprint. Bei Stroll war der Ärger übrigens riesengroß, der Kanadier landete am Ende nur auf Rang 16.