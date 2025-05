Sichtung: Jäger auf der Pirsch löst Wolf-Alarm aus

Aufregung herrscht um die Sichtung eines Wolfes in einem Revier im Bezirk Mattersburg. Ein Waidmann auf der Pirsch hat das Tier in den Abendstunden im sogenannten Schöllingwald zwischen Bad Sauerbrunn und Wiesen entdeckt. Für ihn gab es keine groben Zweifel, einen Wolf vor sich zu haben. Der Canis lupus, so die lateinische Bezeichnung, war so schnell wieder verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Ungewöhnlich für diese Gegend: eine Mufflon-Herde aus Tirol, die dort vor Jahren angesiedelt worden ist. Die Wildschafe könnten den umtriebigen Wolf angelockt haben.