Richtiges Verhalten im „Wohnzimmer der Wildtiere“

Was tun bei einer Begegnung?

Grundsätzlich gilt: bewahren Sie Ruhe! Wer ein Wildschwein sieht, sollte stehen bleiben, dem Tier keine hektischen Bewegungen entgegensetzen und langsam zurückweichen. Der Wildschweintrupp – auch „Rotte“ genannt – zieht sich in der Regel zurück, sobald er einen Ausweg erkennt. Im Angriffsfall: Lautstark in die Hände klatschen und sich groß machen.