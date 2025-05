Geheim-Gutachten: Darum gilt AfD als rechtsextrem

Gnauck: „Jeder Fremde mehr in diesem Land ist einer zu viel“

Der frühere Bundeschef der Jungen Alternative, Hannes Gnauck gab am 11. August in Brandenburg von sich: „Wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur ’ne Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Uns alle hier auf diesem Marktplatz verbindet viel mehr als nur eine gemeinsame Sprache. Uns verbindet ein unsichtbares Band, was man einfach nicht erklären muss. Jeden Einzelnen von euch verbindet mehr mit mir als irgendein Syrer oder irgend Afghane, und das muss ich nicht erklären, das ist einfach ein Naturgesetz.“