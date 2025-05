Sensations-Pole in Miami: „Das ist eine Ansage!“

Vettel abgelöst

Für die große Mercedes-Nachwuchshoffnung war es der erste große Moment in der Motorsport-Königsklasse. Noch nie war ein jüngerer Fahrer in einem Formel-1-Rennen von ganz vorne gestartet. Antonelli löste den Deutschen Sebastian Vettel ab, der bei seiner ersten Pole-Position 2008 in Monza 21 Jahre alt war. Allerdings startete der spätere Weltmeister damals zu einem Rennen über die volle Grand-Prix-Distanz.