„Kontaktverbot bei Gewalttaten an Schulen“

„Solche Vorfälle hinter verschlossenen Türen zu regeln, ist keine tragbare Vorgehensweise. Wir müssen für die Sicherheit der Opfer sorgen und sie bei der Aufarbeitung des Erlebten unterstützen. Das kann nur funktionieren, wenn man den Tätern keinen weiteren Zugang zu ihren Opfern ermöglicht!“ – Nach den in den vergangenen Tagen bekannt gewordenen Übergriffen an Schulen, zuletzt im Aloisianum in Linz, will Kinderschutz-Landesrat Michael Lindner (SP) Konsequenzen sehen. Denn ein Misshandlungs- und ein Mobbingfall waren nur mit Betragensnoten intern geregelt worden, die Opfer verließen die Schule.