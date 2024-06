Schülerin filmt Misshandlung mit Besenstiel in OÖ

Ein Bub liegt am Lehrertisch, schreit. Mehrere Klassenkameraden halten ihn fest, einer hat ein Kreuz in der Hand und ruft wie ein Exorzist „Weiche“ – dann holt ein anderer Bursch einen Besenstiel und malträtiert den weinenden Buben im Gesäßbereich. Alles gefilmt von einer Mitschülerin, später in sozialen Medien publik gemacht.