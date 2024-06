Folter-Video sorgt für Empörung und Entsetzen

Der erneute Mobbingfall am Linzer Katholischen Privatgymnasium Aloisianum lässt niemanden kalt. Vor zwei Jahren sollen dort mehrere Schüler einen Buben mit einem Besenstiel im Gesäßbereich malträtiert haben – die Szene wurde gefilmt und in sozialen Medien geteilt. Aufgearbeitet sei der Vorfall schulintern worden, so der Direktor. Der betroffene Bub hat die Schule verlassen, die Täter wurden mit Betragensnoten abgestraft – bei einem weiteren Vorfall wäre der Schulvertrag gelöst worden.