Tote bei russischen Angriffen auf Wohnhäuser

Einen weiteren Angriff gab es am Freitag in der Industriestadt Dnipro. Dort hätte eine russische Rakete in ein Hochhaus eingeschlagen, teilte der Militärgouverneur Serhij Lyssak am Abend mit. Dabei sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, drei Verletzte waren am Abend noch in kritischem Zustand. Zudem wurden Menschen unter den Trümmern vermutet. Die Stadt wurde seit Kriegsbeginn mehrfach mit Raketen beschossen.