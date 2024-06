Tote bei russischen und ukrainischen Angriffen

Hochhäuser beschädigt

Der Kriegsgegner griff am Sonntag unterdessen die ostukrainische Stadt Charkiw an. Dabei kam ein Mensch (73) ums Leben, zehn weitere wurden verletzt, darunter zwei Jugendliche. Charkiw liegt nahe der Grenze und ist eine der am schwersten getroffenen Städte im Land (siehe Video oben). Erst am Vorabend war sie mit Bomben angegriffen worden. Dem Gouverneur Oleh Synehubow nach gab es drei Einschläge in mehreren dicht besiedelten Stadtvierteln. Mehrere Hochhäuser seien beschädigt worden.