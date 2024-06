Kiew nennt Verletzte und Tote „zivile Besatzer“

Kreml: „USA sind Konfliktpartei geworden“

Der Kreml erklärte, der Angriff mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen werde Folgen haben. Das russische Außenministerium zitierte die US-Botschafterin in Moskau, Lynne Tracy, herbei. Dabei sei der Diplomatin mitgeteilt worden, dass die USA „gemeinsam mit dem Regime in Kiew die Verantwortung für diese Gräuel“ trage. „Die USA, die einen hybriden Krieg gegen Russland führen, sind Konfliktpartei geworden“, erklärte das Ministerium am Montag. Der Angriff werde „nicht ungestraft bleiben“.