Das Roulette der Eurokraten

ANDERERSEITS ist die Kritik an dieser Vorgangsweise, wie sie vom Ungarn Viktor Orbán kommt, nicht ganz von der Hand zu weisen. Er meint, die Kommission agiere wie eine Regierung, was sie nicht sei, weil die Union eben kein Zentralstaat wäre. Und der Wählerwille, der sich im Rechtsruck ausgedrückt habe, sei in der Besetzung der Spitzenpositionen in keiner Weise abgebildet.