Tage voll Genuss, Erlebnis und Magie

Das Riverresort Donauschlinge**** liegt direkt am Ufer der schönen Donau. Im Sommer spielt sich hier am Wasser das süße Leben ab. Es geht zum Baden, zum Radfahren und Wandern. Das Riverresort versteht es, viel Magie in die Sommertage und -nächte zu bringen. Mit herrlichem Essen, mit Wellness und abwechslungsreichen Aktiv-Tagen. Und nicht zuletzt mit rauschenden Sommerfesten.