Digitalisierung: „Teils noch unbeackertes Feld“

„Im BKA sehen wir so etwas wie eine interne Staatsunternehmensberatung in der Frage, wo kann man weitergehen, Best Practice, Transferförderung usw.“, so Kopf. Diese Digitalisierungsbehörde sollte dann eine Roadmap erstellen und pro Ressort aufeinander abgestimmte Leuchtturmprojekte definieren. Das derzeit bestehende Staatssekretariat für Digitalisierung kann eine solche Aufgabe aus Sicht der Experten nicht erfüllen.