Obertauern sperrt Tourengeher von Pisten aus

Noch ist der nächste Winter weit weg. Die Vorboten der kommenden Skisaison aber zeigen sich schon. In der beliebten Wintersport- und Tourismusgemeinde Obertauern geht es heiß her. Ein Verbot erzürnt die Gemüter weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Denn ab kommendem Winter ist in Obertauern erstmals das Skitourengehen auf der Piste verboten.