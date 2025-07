Die skurrilsten Absagen der Sportgeschichte

Erst einen Autodieb gefasst, dann das WM-Aus

Die polnische Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk hat ihre Teilnahme bei der WM 2022 in Eugene/Oregon abgesagt. Die Polin erlitt eine Oberschenkelprellung, als sie einen Mann verfolgte, der ihr Auto geklaut hatte. „Ein Fremder ist in mein Auto eingebrochen“, schrieb die 36-Jährige, die in Folge auch die European Championships in München im August verpasste, auf ihren sozialen Netzwerken: „Ich habe ihn selbst gestoppt und der Polizei übergeben.