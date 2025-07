Flugschreiber nach Absturz in Russland geborgen

Der Flugdatenschreiber und der Stimmenrekorder wurden im Absturzgebiet in der Region Amur gefunden und sollen nun nach Moskau gebracht und dort ausgewertet werden. Wie berichtet, war die Unglücksmaschine offenbar schon fast 50 Jahre alt. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass wurde sie 1976 in einer Flugzeugfabrik in Kiew in der damaligen Sowjetunion gebaut.