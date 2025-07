Kitzbühel: Cazaux gegen Rinderknech ums Finale

Für beide Franzosen geht es um den ersten Tour-Titel überhaupt. Rinderknech steht zum zweiten Mal nach 2021 im Semifinale des größten Sandplatz-Turniers in Österreich. Cazaux erreichte zum zweiten Mal hintereinander nach Gstaad ein Halbfinale und durfte bei den Generali Open in Kitzbühel nur mit einem „special exempt“, also einer Ausnahmeregelung wegen des Erfolgs in der Woche davor, antreten.