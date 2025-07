Sprint-Qualifying in Spa ab 16.30 Uhr LIVE

Vor knapp zwei Wochen wurde Christian Horner in seiner Funktion als Teamchef von Red Bull Racing entbunden. In Spa tritt der Rennstall am Wochenende daher erstmals in seiner Geschichte ohne den Briten an. Noch epochaler wäre der Umbruch, wenn Max Verstappen das Team in ein paar Monaten verlassen würde – was aber nicht allzu realistisch ist. In der Fahrer-WM spitzt sich unterdessen das McLaren-interne Duell Oscar Piastri gegen Lando Norris zu.