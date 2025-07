Waldbrände in der Türkei: Tote, Dörfer evakuiert

In der Urlaubsregion Antalya seien Einsatzkräfte in drei Gemeinden aus der Luft und am Boden gegen Brände im Einsatz, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Heftige Brände gibt es auch in der Provinz Karabük. Seit drei Tagen wird dort gegen die sich mit dem Wind ausbreitenden Brände vorgegangen.