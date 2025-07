Urlauberin findet unter Hotelbett fremden Mann

Urlauberin kämpft um Gerechtigkeit

In sozialen Medien publiziert sie ihre Erfahrung. “Ich mache mir Sorgen, dass nichts dabei herauskommen wird“, so Khomenko, die nichts unversucht lässt, um japanische Behörden dazu zu bewegen, in ihrem Fall weiter zu ermitteln. „Seit ich mich geäußert habe, haben viele Frauen ähnliche Geschichten mit mir geteilt. Es ist erschreckend, sie zu lesen. (...) Alles, was ich will, ist Gerechtigkeit und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass so etwas niemandem passiert. Frauen müssen sich ohnehin schon zu viele Sorgen um ihre Sicherheit machen ...“