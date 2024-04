Haben Sie mehr Grips, Herr Felbermayr?

„Krone“: Herr Felbermayr, haben Sie vielleicht zu viel Zeit, weil Sie sich als Chef des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts auch noch den Kopf für eine private Initiative zerbrechen können?

Gabriel Felbermayr: Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe einen zeitaufwendigen Beruf, ich habe eine Familie, mit der ich gerne mehr Zeit verbringen würde. Und den 29 anderen in „Mehr Grips“ geht es genauso. Ob man jetzt eine NGO führt oder ein großes Industrieunternehmen, Zeit ist unser knappstes Gut. Was an dieser Initiative so faszinierend ist: Menschen, die eigentlich keine Zeit haben, nehmen sich Zeit, weil es ihnen ums Land, um unsere Zukunft geht. Da macht man sich schon Sorgen und Gedanken.