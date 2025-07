Starker Gall zeigt erneut mit Etappen-Rang 6 auf!

Gall fing Roglic ab

Gall, der 1:34 Minuten hinter Arensman blieb, ließ im Klassement Primoz Roglic hinter sich. Der Slowene aus dem Red-Bull-Team versuchte auf der verkürzten Etappe eine Flucht, wurde aber noch vor der entscheidenden Phase gestellt und durchgereicht. Beendet Gall die Tour am Sonntag in Paris in den Top-5, wäre der Osttiroler der erste Österreicher seit Peter Luttenberger 1996 (ebenfalls Fünfter), dem dies gelingt. Besser war nur Adolf Christian im Jahr 1957 als Dritter platziert.