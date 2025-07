Kämpfe an Grenze: Thailand verhängt Kriegsrecht

Nachdem in der umstrittenen Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha den zweiten Tag in Folge Feuergefechte entbrannt sind, die mehrere Todesopfer zur Folge hatten, hat Thailand in acht Grenzbezirken das Kriegsrecht verhängt. Mehr als 100.000 Menschen wurden auf thailändischer Seite evakuiert, Dutzende wurden getötet oder verletzt.