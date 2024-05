Beim Wählen stößt Digitalisierung an ihre Grenzen

Tücken von Online-Wahlen

Doch warum sind die digitalen Möglichkeiten gerade beim Wählen so beschränkt? Dabei wirkt die Problemstellung im Vergleich zu vielen anderen Verwaltungsvorgängen nicht allzu komplex. Unser Vertrauen in Wahlen und in faire Prozesse ist das zentrale Element unserer Demokratie. Ob durch Hackerattacken oder mangelnde Greifbarkeit des Internets fehlt das aber beim Online-Wählen.