Studie der Uni Wien rät zu Digitalisierungsbehörde

Mehr Effizienz durch IT

Digitalisierung solle in der Verwaltung dafür genutzt werden, die Effizienz zu steigern und Verwaltung transparenter zu gestalten, betonte die Staatssekretärin. Mit dem eGovernment sei man in Österreich auf gutem Weg: Mehr als 2,6 Mio. Menschen nutzen die ID Austria, rund 600.000 digitale Führerscheine, 300.000 digitale Zulassungsscheine und 220.000 digitale Altersnachweise wurden geladen. Insgesamt gibt es derzeit etwa 220 digitale Verwaltungsservices. Damit liege man innerhalb der EU im Spitzenfeld, sagte Plakolm. „Luft nach oben“ sieht sie bei der digitalen Aktenführung, vor allem in der Justiz.