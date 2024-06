Spaß und Spannung in der Walderlebniswelt

Die Walderlebniswelt am Klopeinersee bietet einen abwechslungsreichen Sommer für Kinder und Familien. Mit wöchentlich neuen Attraktionen und einem spannenden Ferienprogramm ist für Groß und Klein gesorgt. Ponyreiten, Kinderschminken und Zaubershows sind nur einige der Highlights. Besonders lohnend sind das Seefest „See in Flammen“ am 5. Juli und das große Familienfest am 21. Juli.