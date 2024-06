EU-Wahl: So wurde in Ihrer Nachbarschaft gewählt

Wenn es bei der FPÖ derzeit in der Wählergunst eine Schwachstelle gibt, dann sind es die größeren Städte. Je mehr Einwohner, desto schlechter schneiden die Freiheitlichen ab. Von den Städten mit über 100.000 Einwohnern kam die FPÖ nur in der kleinsten über das Ergebnis im Bundesschnitt, nämlich in Klagenfurt mit 27,4 Prozent, was einem Plus von knapp neun Prozentpunkten entsprach.