Das Ländle und die EU: Der Zauber ist verflogen

Vorarlberg ist ein Nettoempfänger

Die EU, das werden selbst die größten Kritiker nicht bestreiten können, hat dem Land Wohlstand gebracht. Darüber hinaus wären viele Projekte im Ländle ohne EU-Fördergelder nie realisiert worden, kein anderes Bundesland hat sich derart geschickt am Subventionstopf bedient. Unterm Strich fließt sogar mehr Geld aus Brüssel ins wohlhabende Vorarlberg als von Bregenz in den EU-Haushalt: So hat Vorarlberg im vergangenen Jahr 24 Millionen Euro einbezahlt, an Förderungen kommen in der aktuellen Periode (von 2021 bis 2027) jährlich etwa 32 Millionen Euro zurück.