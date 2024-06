ÖVP-Achtungserfolg im schwarzen Kernland

Johanna Mikl-Leitner hat einen klaren Heimvorteil. Erstens konnte die Volkspartei gegen den Bundestrend den ersten Platz in Niederösterreich sichern – noch dazu mit deutlich größerem Abstand von rund 2,4 Prozent als das die ersten Trends noch glauben ließen. Zweitens bekam die Landeshauptfrau in ihrem Heimatort ein besonderes Geschenk von den Wählern. Hier ist der Abstand der ÖVP mit 26,4 % zur FPÖ nämlich noch größer. Die Freiheitlichen kommen in Klosterneuburg auf 15,3 %, landen somit hinter Neos und Grünen nur auf Platz 5.