Tirol: ÖVP trotz Minus auf Platz eins, FPÖ Zweiter

Blaue jubeln über mehr als 9 Prozent Plus

Die ÖVP konnte in Tirol Platz eins verteidigen. Jedoch bedeuten 30,13 Prozent der Stimmen ein sattes Minus von 12,5 Prozent. Großer Sieger der Wahlabends in Tirol ist die FPÖ, die auf dem zweiten Platz landete. Sie erhielt 24,21 Prozent der Stimmen und erzielte im Vergleich zu 2019 ein Plus von 9,05 Prozent.