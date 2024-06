Nach EU-Wahl: Der große Wetterumsturz kommt erst

So turbulent wie das Wetter, so turbulent fielen die EU-Wahlen in Österreich an diesem Wochenende aus. Die FPÖ hat erstmals geschafft, was ihr unter den Obleuten Jörg Haider und Heinz-Christian Strache nie gelang: Sie stürmte wie ein Donnerwetter auf Platz 1 in Österreich – und zwar tosend.