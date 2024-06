So stimmte Kärnten bei der Europa-Wahl ab

Polit-Reaktionen aus Kärnten

Klare Worte findet Kärntens Landeshauptmann zum schlechten Abschneiden seiner SPÖ: „Der EU-Wahlkampf war für progressive, liberale Parteien wie die SPÖ eine schwierigere Herausforderung!“, so Peter Kaiser. Die Vorzeichen mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen, der Trend zu spürbar mehr Egoismus und Nationalismus sowie von rechten Populisten geschürter Neid und Zwietracht einhergehend mit einer gefährlich verantwortungslosen Verrohung der Sprache hätten rechten und rechtsradikalen Kräften mehr Wind in die Segel geblasen. „Darauf braucht es offenbar bessere Antworten und Rezepte, und die werden wir als SPÖ auch erarbeiten“, so Kaiser.