SPÖ in Wien klare Nummer 1 – vor FPÖ und Grünen

Wir sehen mit der FPÖ eine Partei mit rechtsextremer Agenda vorne. Dieser Rechtsruck ist ein Weckruf für uns alle. Wir Grüne haben angesichts der schwierigen Themenlage in Österreich, aber auch in ganz Europa ein respektables Ergebnis erzielt. Mit zwei Mandaten im Europäischen Parlament werden wir für Klimaschutz und den Schutz unserer Demokratie kämpfen. Denn all das wird von den Rechten in ganz Europa angegriffen. Wien ist eine Stadt mit deutlicher progressiver Mehrheit. Diese gilt es auch und besonders für die kommenden Wahlen zu stärken und auszubauen.

Grüne Wien-Parteivorsitzender Peter Kraus Bild: Grüne Wien