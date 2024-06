EU-Trio bestätigt: So wählten die Oberösterreicher

Wie geht es in Oberösterreich jetzt weiter?

Die FPÖ wird auch in unserem Bundesland mit starker Brust in den Nationalratswahlkampf gehen. FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner wird demnächst die Kandidaten für die Wahl im Herbst präsentieren, dem Vernehmen nach soll es viele Überraschungen geben. Spannend wird, wie sich die ÖVP verhalten wird. Denn auch für die Herbst-Wahl führt die FPÖ in allen Umfragen.