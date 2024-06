EU-Wahlergebnis erhöht Druck auf Landesspitze

Rückenwind für FPÖ vor Landtagswahl

Für die FPÖ ist der Sieg bei der EU-Wahl natürlich Rückenwind, sie liegt ja auch in steirischen Umfragen in Front. Vor allem in vielen ländlichen Regionen konnten die Blauen punkten. Herausforderns wird für sie werden, den Parteiapparat in diesem Jahr gleich dreimal auf Hochtouren zu bringen.